Messi, Barcellona in campo, ma lui non c'è: è la prima volta dal 2004

Come previstonon si è presentato all'inizio della preparazione del. Dopo aver saltato il tampone ieri, l'argentino non si è visto al primo allenamento della nuova stagione targatainiziata questo pomeriggio alle 17:30. Della Pulce nemmeno l'ombra ed è la prima volta, negli ultimi 16 anni, che i catalani iniziano la preparazione senza il giocatore più rappresentativo. È dal 2004 infatti che Messi è in pianta stabile nella prima squadra. Dal 2000 invece ha iniziato a vestire la casacca blaugrana passando per la cantera. La fine di una era. La fine di storia d'amore che lascerà strascichi in tribunale. Come succede sempre dopo un idillio così lungo che va a finire. Messi lascerà il Barcellona - salvo clamorosi ma difficili colpi di scena - dopo aver collezionato 444 gol in prima squadra in 485 presenze. Un'infinità di record (clamoroso quello di 91 gol in un anno solare, era il 2012) e svariati titoli. Personali e di club.