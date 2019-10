Mertens supera Maradona, il belga su Instagram esulta con Diego in un fotomontaggio

Un'esultanza immaginaria insieme a Diego Armando Maradona. Così Dries Mertens festeggia stamattina la doppietta in Champions League contro il Salisburgo che lo ha fatto salire a quota 116 gol con il Napoli, superando l'asso argentino nella classifica all time di marcatori azzurri e piazzandosi al secondo posto alle spalle di Hamsik, che ne ha fatti 121. Mertens posta un fotomontaggio in cui è di spalle davanti a Maradona che esulta e sembra corrergli incontro per abbracciarlo: «Che serata», scrive l'attaccante belga sotto la foto.

What a night 😍 pic.twitter.com/xkvO7ShUY2 — Dries Mertens (@dries_mertens14) 24 ottobre 2019



E tra i commenti di congratulazioni anche quello di Marek Hamsik che dalla Cina risponde: «Grande Dries, sono il prossimo», spronandolo a segnare i sei gol che gli permetterebbero di diventare il bomber più prolifico della storia azzurra. Tra i commenti di gioia anche quelli di Meret e Milik, mentre Allan scrive: «Sei un grande fratè, meriti di essere nella storia di questo grande club». Mertens posta anche una grafica che segna le sue tappe più importanti da quando è a Napoli, partendo dal primo gol in azzurro il 30 ottobre 2013 è passando per la vittoria della Coppa Italia nel 2014, il primo gol in Europa, la prima tripletta, il gol numero 81 in serie A che gli permise di eguagliare Maradona in campionato, il gol numero 100 è, appunto, la rete numero 116, con la foto della singolare esultanza di ieri sera a Salisburgo.

