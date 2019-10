I voti: Mertens e Insigne incontenibili, Meret è super

Ultimo aggiornamento: 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALISBURGOStankovic 6Si oppone subito a Mertens, qualche incertezza sul gol subito. Esce per infortunio.Kristensen 6Nel primo tempo è quasi inesauribile, nel secondo accusa un calo come tutti i compagni.Ramalho 6Non impeccabile sul primo gol di Mertens, per il resto puntuale.Wober 6Un giocatore interessante, con buoni tempi d'anticipo e un bel piede.Ulmer 6,5Il migliore della difesa austriaca, sulla sinistra spinge con continuità.Mwepu 6,5Macina chilometri e gioca quasi sempre con lucidità. Esce stremato nel finale.Junuzovic 6Qualche errore di troppo, ma inventa l'assist del momentaneo 2-2.Daka 6Meret gli nega il gol nel primo tempo, un po' impreciso nel secondo.Minamino 5,5Il peggiore dei suoi: pochi spunti, un tiro ciccato all'ultimo assalto.Hwang 6,5Brucia Malcuit e guadagna il rigore dell'1-1: è la cosa più bella della sua partita.Haaland 7,5Una belva d'area di rigore: due gol e altre tre occasionissime sventate da un grande Meret.Coronel 5,5È il terzo portiere del Salisburgo e si vede: non propriamente una sicurezza.Ashimeru 5,5Entra per dare equilibrio alla squadra, ci riesce solo in parte.Koita n.g.La mossa della disperazione di Marsch, che non sortisce effetti.NAPOLIMeret 7Prodigioso nella prima parte di gara in almeno tre occasioni, incolpevole sui due gol.Malcuit 5,5Pessimo in occasione del rigore, si riscatta parzialmente con l'assist per l'1-2.Luperto 6,5Prende il posto di Manolas e sembra il greco: che partita.Koulibaly 5,5Qualche impaccio di troppo, persino lui va un po' in difficoltà su Haaland.Di Lorenzo 6,5Si sacrifica ancora una volta sulla sinistra, giocando una prova diligente.Callejon 6,5Delizioso il colpo di testa che manda in porta Mertens, per il resto consueta prova dal rigore tattico spartano.Allan 6Fa a sportellate dal primo all'ultimo minuto, reggendo l'urto coi giganti austriaci. Fabian 6 - Come un diesel, carbura col passare dei minuti soprattutto quando Ancelotti lo sposta a sinistra.Zielinski 6Primo tempo quasi da incubo, nel secondo gioca centrale e sale in cattedra.Mertens 8Raggiunge e sorpassa Maradona, poi manda in gol Insigne: serata da ricordare.Lozano 5,5Non ci siamo ancora. Tanta buona volontà, ma raramente riesce a sgusciar via e viene sostituito.Insigne 7Entra, decide la partita e corre ad abbracciare Ancelotti spegnendo voci e sospetti: da favola.Llorente n.g.C'è da stringere i denti nell'ultimo quarto d'ora e tiene palla con grande maestria.Elmas n.g.Assicura un po' di 'garra' nel finale, quando c'è da contenere.