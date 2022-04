Papera di Meret in Empoli-Napoli. Pinamonti ringrazia e segna il 2-2

Papera del portiere del Napoli Meret nella sfida fuori casa contro l'Empoli. Il numero uno della squadra ospite ha tergiversato in area di rigore, così l'attaccante avversario Pinamonti si è fiondato contro di lui e, mentre Meret stava effettuando il rinvio, ha intercettato il lancio segnando il momentaneo 2-2. Sfida poi che si è conclusa con la vittoria della squadra toscana per 3-2. Per il numero 99 dell'Empoli è il settimo gol in stagione.

Parera Meret contro l'Empoli, il video

La papera di Meret, numero 1 del Napoli, ha ricordato l'episodio che ha visto coinvolti Benzema (l'attaccante del Real Madrid) e Karius (portiere del Liverpool) durante la finale di Champions League nella stagione 2017/2018. In quell'occasione l'attaccante francese aveva sfruttato l'errore dell'estremo difensore della squadra inglese, portando in vantaggio per 1 a 0 i suoi. Non l'unico svarione della serata per Karius, che aveva sbagliato anche sul 3-1: con un'altra papera sulla doppietta di Bale.