Papera di Meret in Empoli-Napoli. Pinamonti ringrazia e segna il 2-2. Il video

Papera del portiere del Napoli Meret nella sfida fuori casa contro l'Empoli. Il numero uno della squadra ospite ha tergiversato in area di rigore, così l'attaccante avversario Pinamonti si è fiondato contro di lui e, mentre Meret stava effettuando il rinvio, ha intercettato il lancio segnando il momentaneo 2-2. Sfida poi che si è conclusa con la vittoria della squadra toscana per 3-2. Per il numero 99 dell'Empoli è il settimo gol in stagione.

