Un finale amaro per Insigne e i tifosi del Napoli. Gli azzurri non riescono a vincere contro Mourinho e dicono praticamente addio ai sogni scudetto. Tra i giocatori più tristi ovviamente Insigne. Autore del vantaggio, il capitano che saluterà Napoli a fine stagione non ha trattenuto l'emozione e le lacrime al triplice fischio al Maradona.