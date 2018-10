Mazzarri protesta: «GLi arbitri ci calpestano, sono stanco». Longo non si arrende: «L'esonero? Io continuo a lottare»

Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre, 00:21

La lucidià di Morento Longo, tecnico del Frosinone, nonostante la sconfitta e il forte rischio esonero. «La partita si è messa su dei binari per loro congeniali dopo il gol di Rincon. Nel primo tempo eravamo andati vicini al pari, poi nel secondo tempo se concedi l’ennesimo errore come abbiamo fatto noi è normale che diventi tutto complicato. Sappiamo che il calcio è emozione e in questo ci siamo giocati tutto a viso aperto.? Quando i risultati non arrivano è normale sentire la pressione. Ma non smetto di lottare, ora bisogna abbassare la testa e lavorare. Se poi arriverà la comunicazione dell’esonero ne prenderò atto».Mazzarri invece non festeggia e lancia l'accusa agli arbitri. «Con un allenatore bravo avremmo segnato sei gol al Frosinone nel primo tempo», la sua ironia. «Sono stanco di perdere punti, lo posso dire oggi che ho vinto, perché gli arbitri influiscono sui risultati. Ci stavano riprovando. Noi abbiamo i nostri difetti, ma è arrivato il momento di parlare perché ripenso al rigore che c'era su Iago Falque contro la Roma. Sul primo gol del Frosinone, Sirigu stava prendendo palla e gli viene impedito: perché non lo hanno rivisto al Var? Sono stanco quando veniamo calpestati così, meritiamo più attenzione e rispetto. Ora basta. Se avessi perso, sarei stato zitto. Non so se c'è accanimento contro di noi, ma vedo atteggiamenti brutti e strani. C'è una predisposizione, strafottenza, con il quarto uomo non riuscivo a parlarci. Voglio più rispetto. Qui si perdono punti». Infine, ironico anche su Belotti. «Io non parlo di casa d'altri. Lei mi dirà 'ma questo è un suo giocatorè. Infatti con me gioca sempre...». Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, risponde così ai giornalisti che, al termine della partita vinta col Frosinone, gli chiedono della mancata convocazione del suo centravanti in Nazionale.