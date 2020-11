Messi a Maradona: «Ti mando tutta la forza del mondo»

«Diego, ti mando tutta la forza di questo mondo. La mia famiglia ed io vogliamo vederti stare bene il prima possibile. Un abbraccio di cuore». È questo il messaggio di Lionel Messi per Diego Armando Maradona su Instagram. Il numero 10 del Barcellona ha voluto così mandare un abbraccio virtuale al 'Pibe de Orò dopo l'operazione per rimuovere un ematoma. Messi ha anche pubblicato una foto che li ritrae assieme ai tempi in cui Maradona era il ct dell'Argentina.

