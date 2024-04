Matias Vina, malore in campo con il Flamengo dopo uno scontro alla testa: esclusi danni celebrali

Due episodi nella stessa giornata. Dopo l'episodio di Evan Ndicka, costretto ad uscire a causa di un malore (con conseguente sospensione del match tra Udinese-Roma), anche un ex giallorosso si è ritrovato a vivere una situazione simile: Matias Vina che dopo uno scontro di gioco ha accusato un malore ed è stato trasportato in ospedale.

Ndicka come sta? Dopo il malore sta bene ed è sereno. In giornata potrebbe essere (già) dimesso

La vicenda

Matias Vina, è stato ceduto a titolo definitivo dalla Roma (dopo la parentesi negativa a Sassuolo), al Flamengo. Nel corso della sfida tra i rossoneri e l'Atletico Goiainense l'ex terzino giallorosso aveva subito durante uno scontro di gioco, un colpo alla testa. Il giocatore, poi sostituito, era rimasto in panchina ma poco dopo ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale, con gli accertamenti del caso che per fortuna non hanno evidenziato danni cerebrali