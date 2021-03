31 Marzo 2021

di Daniele Magliocchetti

(Lettura 1 minuto)







Ansia per Luis Alberto. Il trequartista biancoceleste termina l’allenamento chiedendo l’intervento dei medici. Durante una fase concitata della partitella in famiglia lo spagnolo ha avuto uno forte scontro di gioco con un compagno di squadra, si è accasciato a terra dal dolore e ha chiesto l’aiuto dei medici e dei compagni. Il Mago ha preso una botta al ginocchio destro, il piede si è impuntato sul terreno di gioco e pare che la caviglia si sia girata. Non resta che attendere e capire l’entità del danno. O un grande spavento, ed é quello che sperano tutti, o qualcosa di più serio.