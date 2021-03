28 Marzo 2021

di Daniele Magliocchetti

(Lettura 3 minuti)







L’uno nei panni dell’altro. Luis e Sergej, i trasformisti della Lazio. Lo spagnolo era quello che inventava, il serbo quello che faceva gol. Ora tutto si è capovolto. Quel piccolo ma decisivo “switch” che ha cambiato un po’ le abitudini del gioco e dei ruoli, ma non la forza della squadra. Nessuno in serie A può contare su due mezzali che hanno numeri di questi genere, senza considerare la qualità e la tecnica che mettono a disposizione dei compagni e del tecnico. Tra i due, in questa particolare e curiosa sostituzione dei ruoli, a sorprendere di più è quello “zero” che figura nella casella degli assist del Mago. Non è mai successo, da quando è alla Lazio, che il trequartista biancoceleste non facesse nemmeno un assist decisivo.

VICE-IMMOBILE

Perfino al suo primo anno, la stagione 2016-17, quello dell’ambientamento, il più brutto di tutti con sole nove partite giocate, appena quattro da titolare, alla fine Luis ha terminato con due assist. In questa stagione ancora niente. Un evento e un fatto clamoroso, per uno dei centrocampisti che l’anno scorso è stato uno dei più bravi d’Europa per gli assist realizzati, anche perché il passaggio decisivo è la sua specialità, considerato che negli anni precedenti, tolto il primo, è sempre riuscito ad andare in doppia cifra. Lui, il Mago (che venerdì mattina è rientrato da Siviglia dove ha passato cinque giorni con la famiglia), dice di non badarci tanto, se non altro perché compensa con i gol, fino ad ora otto (dopo Immobile c’è lui) ma la verità è che si sta soffrendo da matti. Per come si muove, come ragiona in campo e come giocatore, il “tocco” o il guizzo finale per far segnare il compagno è quasi più importante della rete. «Segnare è bello, ma devo ammettere che spesso mi esalto più per un passaggio che per un gol», il leitmotiv di Luis Alberto.

SERGENTE RECORDMAN

Di tutt’altro avviso Milinkovic. Lui, rispetto al compagno, ha sempre segnato gol, soprattutto in momenti importanti della stagione. Non tantissimo, ma spesso decisivi. Sergej continua a farlo, per il momento è fermo a quota sei gol, ma per quanto riguarda gli assist ha avuto un’evoluzione pazzesca. Se lo spagnolo ha il primato negativo stagionale sui passaggi decisivi, il serbo ha fatto un salto incredibile e superato il proprio record personale. Mai nella sua carriera aveva fatto così tanti assist in una stagione, ben 10 fino ad ora. E considerando che mancano ancora undici partite, inclusa quella da recuperare con il Torino, arrivare in doppia cifra sembra essere un gioco da ragazzi. Di sicuro per la Lazio, se i due si sono invertiti nei ruoli, non è cambiato granché anzi da qui alla fine della stagione non può che andare meglio. Luis Alberto riuscirà a cancellare lo “zero” e, siccome ci ha preso gusto, proverà ad arrivare in doppia cifra sui gol. In ballo c’è anche una scommessa con Inzaghi e qualche compagno. Discorso identico per Sergej, anche se l’obiettivo di superare gli assist di Luis dell’anno scorso, appare un sogno proibito. Anche qui c’è in ballo una piccola scommessa. Tutto a vantaggio della Lazio per la corsa in Champions. Ieri, la squadra ha depistato un’amichevole con la Primavera terminata 7-2 per la prima squadra, con Correa mattatore con quattro reti.