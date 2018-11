Lopetegui si candida per la panchina ma gli Usa dicono no

Julen Lopetegui? No, grazie. È quanto riporta Sport Illustrated: la rivista statunitense racconta, anche nell'edizione online, di come sia tramontata sul nascere l'ipotesi che l'ex ct della Spagna ed ex allenatore del Real Madrid venisse assunto alla guida della Nazionale statunitense, proprio ieri sera superata di misura dall'Italia (1-0) in amichevole. La Federcalcio a stelle e strisce, infatti, avrebbe respinto la candidatura di Lopetegui, che si era proposto tramite un intermediario, pur essendo a caccia di un tecnico al posto di Dave Sarachan, assunto a interim, e quindi sul piede di partenza. Alla fine ct degli Usa dovrebbe diventare Gregg Berhalter, attuale allenatore dei Columbus Crew. Gli Stati Uniti sono reduci dalla mancata qualificazione al Mondiale in Russia, ma anche per Lopetegui gli ultimi mesi non sono stati da incorniciare. Anzi... © RIPRODUZIONE RISERVATA