Siviglia, Lopetegui avverte l'Inter: «Daremo la vita sul campo»

«Abbiamo lottato molto per questa finale, siamo felici di essere qui. Speriamo che i tifosi possano godersi questa gara, noi daremo la vita sul campo come sempre facciamo e non sarà diverso questa volta». Così il tecnico del Siviglia Julen Lopetegui, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Europa League contro l'Inter. «L'Inter è una squadra completa, con grandi giocatori e molto concreta, capace di attaccare bene e non subire occasioni da gol. Conte è un grande tecnico, che ha imposto la sua mentalità ad ogni squadra - ha aggiunto il tecnico spagnolo -. Siamo fiduciosi e concentrati su cosa fare, dobbiamo sempre rimanere molto concentrati e dare il massimo. Ci muove l'ambizione di fare una grande partita, poi vedremo cosa succederà perché saranno importanti anche i dettagli».

