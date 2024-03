Atalanta-Liverpool ai quarti di Europa League: tutto quello che c'è da sapere sui Reds di Klopp

L’Atalanta affronterà il Liverpool ai quarti di finale di Europa League. La Dea ha eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi di finale, grazie al successo in rimonta 2-1 al Gewiss Stadium firmato Lookman e Scamacca, dopo l’1-1 in Portogallo. I nerazzurri si sono qualificati al primo posto del Gruppo D davanti a Sporting, Sturm e Rakow. E sono tra le poche squadre ancora in corsa su tre fronti, per un finale di stagione a caccia della qualificazione alla prossima Champions, con le semifinali di Coppa Italia da giocare contro la Fiorentina. La finale di Europa League si giocherà a Dublino, all’Aviva Stadium, il prossimo 22 maggio. La vincente di Benfica-Marsiglia troverà in semifinale chi passerà il turno tra Liverpool e Atalanta.

Il peggior sorteggio possibile per Gasperini, che affronterà il Liverpool di Klopp, favorita per la vittoria del trofeo e abituata ai sorteggi di Champions, competizione che ha vinto appena 5 anni fa.

I Reds sono in vetta alla Premier, con gli stessi punti dell’Arsenal, davanti al Manchester City.

Il Liverpool si è qualificato al primo posto del girone, davanti a Tolosa, Union SG e LASK, con 4 vittorie e due sconfitte nelle 6 gare del gruppo E. Agli ottavi di finale gli inglesi hanno spazzato via lo Sparta Praga, vincendo entrambe le partite rispettivamente 5-1 e 6-1. Il Liverpool affronterà il Manchester United ai quarti di finale di FA Cup, e ha battuto il Chelsea 1-0 in finale di Coppa di Lega. Klopp punta su una formazione solida ma offensiva, un 4-3-3 con un tridente di altissima qualità : Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. In porta c’è una vecchia conoscenza giallorossa, Alisson, e Klopp può contare su tutta l’esperienza di Van Dijk al centro della difesa, oltre al supporto instancabile di Alexander-Arnold e Robertson sugli sterni, attenti in fase difensiva e spesso letali oltre la metà campo avversaria.