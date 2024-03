Sorteggio Europa League, orario e dove vederlo (gratis): le possibili avversarie di Roma, Milan e Atalanta

Domani ci sono i sorteggi di Europa League che decidono quali squadre scendono in campo per i quarti di finale della competizione. Oggi si sono disputate le gare di ritorno degli ottavi di finale che hanno dato il loro verdetto sui club qualificati. Questi scenderanno in campo nei prossimi mesi per definire la corsa alla finale di Dublino, dove la Dublin Arena farà da cornice alla sfida che vale anche l'approdo in Champions League. Il Milan è passata nel pomeriggio contro lo Slavia Praga. L'Atalanta, ivnece, ha vinto in rimona contro lo Sporting ottenendo la qualificazione, mentre la Roma ha perso contro il Brighton, ma è comunque bastato per passare il turno.

Azmoun, annullato un gol in rovesciata: ecco cosa è successo, De Rossi ammonito per proteste