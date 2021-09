Champions League, Liverpool-Milan in diretta alle ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Mercoledì 15 Settembre 2021, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 17:05

Liverpool-Milan è insieme gioia e dolore, lo è per i tifosi Reds, lo è per quelli rossoneri. Liverpool-Milan sono notti di coppe di campioni che ritornano, e che sì, ci riportano a un passato splendente per i milanesi. Che, forse, sta tornando: primi in classifica in Serie A, tornati in Champions League dopo sette anni di buio, gli uomini di Stefano Pioli - qualora non l'aveste capito - sono attesi oggi ad Anfield proprio da Jurgen Klopp e dai suoi. E per la prima volta. perché le due squadre si sono incontrate solo in altre due circostanze nella loro lunghissima storia, ed entrambe le volte in finale. Che spettacolo!

#LiverpoolMilan: The magic of the @ChampionsLeague returns with a great game! 😍



Torna la magia della Champions e torna con la grande sfida di Anfield! 😍#BackHome #SempreMilan #UCL pic.twitter.com/Xot0Sg4gGA — AC Milan (@acmilan) September 15, 2021

SEGUI LA DIRETTA DI LIVERPOOL-MILAN

Liverpool-Milan, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Jurgen Klopp

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Stefano Pioli

Dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Milan-Liverpool sarà visibile su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport 252. Per quanto riguarda le possibilità di streaming, ci saranno tre alternative: o la piattaforma Sky Go, o su NOW o anche su Infinity+.