Liverpool, Klopp nel video di Natale: «Questa volta non canto: buon 2022 ma non vedo l'ora del 2023»

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha rivolto ai tifosi il suo ormai classico messaggio natalizio sul sito del club, ma questa volta, contrariamente alle precedenti, si è rifiutato di cantare, spiegando che non voleva «disturbare» con la sua voce. Ha invece parlato di cinema, rivelando di avere alcuni «film speciali che mi piace guardare in quel periodo», citando in particolare la commedia romantica del 2003 «Love Actually» (L'amore davvero). «Nel pazzo mondo in cui stiamo vivendo, è bello distrarsi con temi non sono troppo seri».

Liverpool, il bilancio di Klopp

Facendo un bilancio sportivo dell'anno che sta finendo, Klopp ha ricordato i successi nella coppa di Lega e nella Fa Cup ma anche il campionato perso per un punto e la Champions sfumata in finale. «Il campionato è stato spettacolare - ha detto -. So che non è molto apprezzato sfiorare il titolo, ma come allenatore sono orgoglioso». I ricordi sono molto meno belli per la Champions: «Una serata speciale ma per ragioni assolutamente sbagliate - ha sottolineato, riferendosi al caos all'esterno dello Stade de France -. Non sarà una finale che ricorderemo per il resto della vita». Il Liverpool ha iniziato la stagione zoppicando, ma ora è al sesto posto e domani, alla ripresa della Premier, affronterà l'Aston Villa il giorno di Santo Stefano. «Ora siamo a distanza di tiro. Questo è tutto ciò di cui ho bisogno. Non vedo l'ora - ha concluso - che arrivi il 2023».