Il Bayern batte 2-0 il Barcellona: Nagelsmann a punteggio pieno nel girone dell'Inter. Il Liverpool all'ultimo respiro supera l'Ajax

In Europa il Bayern Monaco è un rullo compressore. Che soffre, s'agita, non cade e colpisce in maniera letale. Ringraziando anche il grande ex, quel Robert Lewandowski che ha le polveri bagnate e non riesce a punire, per ben due volte nel primo tempo, Neuer. In Germania finisce 2-0 per la squadra di Nagelsmann, che rimane a punteggio pieno e adesso è pronta a chiudere il discorso qualificazione nel doppio confronto col Plzen. Decidono Hernandez e Sané: il primo col colpo di testa al minuto 50, sfruttando anche l'errore di Ter Stegen in uscita; il secondo attaccando centralmente una difesa blaugrana disattenta e piazzandola col destro. Ma strepitosa, in questo caso, l'azione di Musiala, che cambia marcia e si lascia tutti alle spalle prima di servire il compagno che deve solamente essere freddo per chiudere la contesa. Non è stato comunque un brutto Barcellona, che soprattutto nel primo tempo ha creato non solo con Lewandowski, ma anche con Pedri, i presupposti per passare. Troppo leziosa lì davanti la squadra di Xavi, che sempre con il classe 2002, nella ripresa, ha colpito il legno che avrebbe potuto riaprire la sfida. Egoista in questo caso il centrocampista che non ha visto - o non ha voluto vedere - Ferran Torres tutto solo dentro l'area che avrebbe segnato a porta libera. Insomma, il Bayern, nel girone dell'Inter, chiude il discorso qualificazione vincendo le due partite sulla carta più difficili. Adesso sarà solamente accademia e si può pensare già agli ottavi.

LE ALTRE

Nel girone del Napoli il Liverpool la vince al novantesimo grazie a Matip: ad Anfield finisce 2-1 per gli uomini di Klopp, dopo una partita giocata all'assalta e aperta dalla solita rete di Momo Salah. I lancieri però non ci stanno e appena alzato il ritmo e la testa trovato il gol del pari con quel gioiellino che porta il nome di Kudus: il classe 2000 ghanese si libera della marcatura di Van Dijk e scarica uno scaldabagno contro Alisson che non può far altro che guardare il pallone baciare la parte bassa della traversa prima di finire dentro. I Reds iniziano però un assalto, senza frutti, fino al calcio d'angolo finale che fa impazzire il popolo inglese.

Finale amaro, stavolta, per l'Atletico Madrid di Simeone. Che specula troppo contro il Leverkusen e paga, a caro prezzo, il fatto di aver disputato una partita di attesa. Entra Frimpong e la sfida cambia: è l'olandese infatti a servire entrambi gli assist per le reti di Andrich e Diaby arrivate all'84' e all'87'.

Clamorosa la vittoria del Club Bruges sul campo del Porto: la squadra belga vola a punteggio pieno grazie al 4-0 contro gli uomini di Conceicao. Il rigore di Jutgla apre la partita al quindicesimo e, a inizio ripresa, arriva l'uno-due che stordisce i padroni di casa. Prima raddoppia Sowah, poi la chiude l'ex Bologna Skov Olsen. Al minuto 89 il gol di Nusa.

Cade in casa infine il Marsiglia di Igor Tudor alla seconda sconfitta consecutiva. Passa l'Eintracht Francoforte grazie a Lindstrom, che sfrutta un errore della difesa francese per battere Pau Lopez. Nella ripresa annullato pure un gol agli ospiti. Che portano meritatamente a casa i tre punti.