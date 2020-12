Live Lazio-Verona 0-0 diretta: occasione per Immobile, respinge la difesa ospite

9'pt L'azione del Verona si sviluppa soprattutto a sinistra, con Zaccagni che gioca in quella zona di campo. Ma al momento zero pericoli per la Lazio.

7'pt Arriva la prima conclusione della Lazio: Marusic affonda a sinistra, e il pallone poi arriva a Immobile che prova la conclusione. Destro ribattuto dalla difesa del Verona.

5'pt Squadre attente, molto corte. Avvio a ritmi bassi.

2'pt Caicedo in profondità per Immobile, ma è bravo Silvestri ad uscire sui piedi dell'attaccante biancoceleste.

1'pt Subito sgroppata di Tameze, che arriva sul fondo e mette in mezzo. Ma non trova nessun compagno.

1'pt Dopo l'emozione, partita iniziata: primo pallone del Verona.

«Gli eroi non muoiono mai»: sui maxi schermi dell'Olimpico viene proiettata l'immagine di Rossi con le braccia al cielo accompagnata da questa frase. «Campioni del Mondo» con la voce di Nando Martellini.

Minuto di silenzio, come in tutti i campi oggi e anche domani, per Paolo Rossi, l'attaccante azzurro morto in settimana.

All'Olimpico è tutto pronto per l'anticipo serale dell'undicesima giornata di campionato. Lazio e Verona tra poco in campo.

«È morto il mio idolo da bambino - ha detto Tare prima della partita parlando di Paolo Rossi - è una grande perdita dell'Italia ma anche per il calcio mondiale».

La Lazio torna all'Olimpico, dove fino al momento ha raccolto solamente 5 punti in altrettante gare. C'è il Verona: non un avversario semplice da affrontare. La squadra di Juric è dietro solamente un punto da quella di Inzaghi. Ma oltre questo i biancocelesti devono cambiare rotta tra le mura amiche. «Sicuramente le gare europee ci hanno tolto energie fisiche e mentali, ma adesso dobbiamo resettare tutto» ha detto il tecnico capitolino in conferenza stampa, alla ricerca solamente dei tre punti, che rilancerebbero la sua squadra in classifica. Per quanto riguarda la formazione possibile riposo per Correa. Al fianco di Immobile ci dovrebbe essere Caicedo. Ci sarà un'assenza pesante: Luis Alberto ieri ha saltato la rifinitura. Al suo posto è pronto Akpa Akpro.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa a partire dalle 20,45 da Dazn.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni, Barak; Salcedo. All.: Juric.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

Ultimo aggiornamento: 20:58

