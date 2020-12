Live Borussia-Lazio dalle 21 diretta: probabili formazioni e dove vederla

La Lazio stasera a Dortmund può brindare, con una vittoria, alla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo due decenni. In ogni caso, il pass, rimarrà comunque a un passo. Ma la squadra di Simone Inzaghi vuole chiudere i conti già stasera, ripetendo la prestazione perfetta dell'andata all'Olimpico. Non sarà semplice, c'è da dirlo. Ma in Europa, quest'anno, i biancocelesti hanno dimostrato che tra le grandi ci possono stare. Passata l'emergenza, il tecnico capitolino ritrova Milinkovic-Savic, tenuto a riposo con l'Udinese, e si affida a Immobile, il grande ex della partita. Già all'andata Ciro ha punito la squadra di Favre. E vuole ripetersi in Germania. Al suo fianco come al solito Correa. Sciolto infine il dubbio in porta: gioca Strakosha.

DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa dalle 21 su Sky Calcio (canali 204 e 253)

PROBABILI FORMAZIONI

BORUSSIA (4-2-3-1): Burki; Morey, Akanji, Hummels, Passlack; Bellingham, Reus; Witsel, Brandt, Sancho; Haaland. All.: Favre.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Lahoz (Spagna).

