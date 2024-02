Lazio, bivio Champions col Torino: Sarri punta ancora su Immobile, Juric con Sanabria e Zapata

Bivio decisivo per la corsa Champions, senza se e senza ma. La Lazio stasera alle 20:45 sarà ospite del Torino per il recupero della 21esima giornata di Serie A, match cruciale per le ambizioni dei biancocelesti. Sarri negli ultimi giorni ha continuato a premere sulla crescita vista tra Cagliari, Bayern Monaco e primo tempo col Bologna, ma ormai gli errori dovranno rasentare lo zero per mantenere vivo l'obiettivo principale: la conferma nell'Europa che conta. Traguardo che ad oggi è distante sia considerando il quarto posto che il quinto (qualora dovesse servire in base al cammino delle italiane nelle competizioni internazionali).

Torino-Lazio: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Lazio, Immobile verso la conferma. Squadra contata a Torino

Sarà ancora una volta una Lazio contata quella che scenderà in campo stasera visto che sono rimasti a Roma infatti Patric, Rovella, Vecino e Zaccagni. In base a quanto emerso dalle prove tattiche di Formello e le ultime indiscrezioni, si vedrà un assetto molto simile alle ultime uscite. Tra i pali ovviamente Provedel. In difesa Marusic e Hysaj sono in vantaggio su Lazzari e Pellegrini, mentre Gila e Romagnoli saranno i centrali. A centrocampo straordinari per Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, mentre l'attacco sarà ancora guidato da Immobile con Isaksen e Felipe Anderson ai suoi lati.

Torino, Juric ancora con la coppia Sanabria-Zapata. Djidji a rischio

Per quanto riguarda il Torino invece, battuto solo una volta in 5 occasioni dalla squadra di Sarri, tra i pali ci sarà come al solito Milinkovic-Savic. In difesa Djidji dovrebbe stringere i denti nel terzetto con Lovato e Masina. A centrocampo Linetty e Ilic sono favoriti come schermo centrale, mentre Ricci è in ballottaggio con Vlasic per agire sulla trequarti. Sulle fasce spazio a Bellanova e Lazaro, mentre davanti i granata sono intenzionati a puntare ancora sull'affinità tra Sanabria e Zapata. Non saranno disponibili Schuurs, Buongiorno, Rodriguez e Vojvoda. A rischio Tameze per la febbre.