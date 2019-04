Calcio, Liga: il Real Madrid vince in casa contro l'Athletic Bilbao. Tripletta di Benzema

Zidane riprende quota in classifica. E, nella circostanza, il successo casalingo è pesante e si vede in classifica. Il Real Madrid blinda il terzo posto nella Liga, battendo per 3-0 al Santiago Bernabeu l'Athletic Bilbao, nel posticipo della 33/a giornata. La squadra guidata da Zinedine Zidane ha fatto tutto nel secondo tempo con il francese Karim Benzema, autore di una tripletta: il bomber transalpino ha trafitto il portiere Herrerin al 2', al 31' e al 45', rispettivamente su assist di Asensio, di Modric e di Bale. Il successo odierno permette ai 'Blancos' di salire a 64 punti e di tornare a -4 dai 'cuginì dell'Atletico Madrid. Il Barcellona guida la classifica della Liga con 77 lunghezze ed è a due vittorie dal titolo.





