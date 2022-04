Athletic Bilbao, il record di Inaki Williams: ha giocato 224 partite di fila

Da quando è entrato a far parte della squadra spagnola dell'Athletic Bilbao nel 2014, il 27enne Inaki Williams non si è perso una partita della Liga. Contro il Celta Vigo il record: 224 partite di fila giocate senza mai perdere un match. Williams ha fatto un'apparizione anche con la nazionale spagnola nel 2016 contro la Bosnia Erzegovina. In un'intervista al Guardian, Inaki aveva motivato cosi' il rifiuto a vestire la maglia del Ghana: «Sono grato al paese dono sono crescito. Il Ghana ha cercato di convincermi, ma sono nato in Spagna, a Bilbao. Non dimenticherò mai le mie radici familiari, ma mi sento basco e non posso truffare nessuno».