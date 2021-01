Lutto nell'Athletic Bilbao: è morto Aitor Gandiaga, attaccante di 23 anni

Il calcio spagnolo piange Aitor Gandiaga. Il giovane attaccante di proprietà dell'Athletic Bilbao è morto domenica in un incidente stradale. Dopo la notizia sui media spagnoli è arrivato anche il tweet del club della Liga: «Enorme dolore per un giovane che ha lasciato il segno su Lezama. Un grande abbraccio a famiglia, amici e compagni di squadra di Gernika». Aveva 23 anni e si sarebbe schiantato con la sua auto contro un autobus nella sua città natale di Markina-Xemein, nei pressi del valico di Iruzubieta, nei Paesi Baschi.

⚫ Goian bego, 𝗔𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗶𝗮𝗴𝗮. Enorme dolor por un cachorro que dejó huella en Lezama. Un fuerte abrazo a familia, amigos y compañeros del @GernikaClub#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/sRwc3EQwkA — Athletic Club (@AthleticClub) January 3, 2021

La carriera di Gandiaga

Aitor Gandiaga, esterno d'attacco classe 1997, è cresciuto nelle giovanili dell'Athletic, per poi giocare nel Basconia (la seconda squadra della società). Quest'anno era in prestito al Gernika, formazione di terza divisione spagnola. Formatosi nelle giovanili dell’Athletic, ha militato nel Basconia (la seconda squadra) e quest'anno era stato girato in prestito al Gernika, formazione di terza divisione spagnola.

La notizia della sua morte ha sconvolto anche diversi compagni di squadra. Ibai Gomez, attaccante ha twittato: «Riposa in pace Aitor Gandiaga. Non posso crederci. Le mie condoglianze a famiglia, amici, Athletic e Gernika».

