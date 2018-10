Lega di B contro l'Entella: «comportamento inopportuno»

La Lega B prende posizione contro la Virtus Entella, valutando un «comportamento quantomeno inopportuno e irrispettoso dei diritti delle altre associate» quello del club ligure che sta chiedendo a diverse autorità dello sport di intervenire presso Federcalcio e la stessa Lega per essere ammessa a partecipare al campionato di Serie B. Come sottolinea un comunicato della Lega B al termine dell'assemblea dei club (assente solo la Salernitana), «la Virtus Entella, mentre sollecita l'intervento di autorità terze, a oggi non ha neppure ancora iscritto il suo ricorso al Tar e quindi per sua scelta non sarà presente quale ricorrente alla prossima Camera di Consiglio del 23 ottobre dove il Tar del Lazio esaminerà i ricorsi del Novara, della Pro Vercelli e della Ternana». L'assemblea ha inoltre preso atto dell'accordo transattivo sottoscritto con Hellas Verona, Crotone e Benevento relativo alla parziale trattenuta del contributo solidaristico del paracadute dalla Serie A, e ha nominato come direttore generale della Lega B Stefano Pedrelli, che rappresenterà la categoria nella Commissione dirigenti e collaboratori sportivi.

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA