Napoli, Spalletti non si fida del Lecce: «Ci mancano 15 punti per lo scudetto. Saranno tutte battaglie difficili»

NAPOLI - “Ci mancano ancora 15 punti per conquistare il traguardo, quindi cinque vittorie. Saranno tutte battaglie difficilissime da qui alla fine per conquistare allo scudetto”. Luciano Spalletti pensa già alla prima in programma domani (inizio alle 19) al Via del Mare contro il Lecce: “Abbiamo parlato dopo il match con il Milan. Probabilmente questa sfida è stata considerata un riempimento in vista della Champions. Non è così, noi dobbiamo essere protagonisti. Ha voluto prendere la parola pure il capitano Giovanni Di Lorenzo, non c’è nulla di scontato. La risposta che ho visto in allenamento mi è piaciuta tanto, ho visto un livello molto alto”. Il Lecce ovviamente non è un avversario facile, al di là della differenza in classifica: “Ha perso una serie di partite per episodi, ma ha battuto grandi squadre mostrando un bel calcio”.

LA FORMAZIONE

“Cambierò qualcosa rispetto alla sfida di domenica”. Luciano Spalletti ha aperto alla possibilità del turnover: “Raspadori? E’ pronto e può essere scelto”. E’ sicuramente una delle possibilità per il ruolo di centravanti. Altri possibili cambi: Lozano a destra, Elmas in mediana e Juan Jesus in difesa per far rifiatare Kim: “Sono tutti nelle possibilità di essere scelti. Ho un gruppo fortissimo, sono pronti”. Osimhen non ci sarà: “L’idea è riaverlo la settimana prossima per la Champions”.

LA SITUAZIONE TESA CON GLI ULTRAS

Spalletti non è entrato nel merito ma è stato pratico: “Non conosco la questione e non credo di poterla risolvere. Dico soltanto una cosa. Se vogliamo che ‘Il tutto per lei’ sia effettivo e non soltanto uno slogan, è fondamentale trovare un punto di incontro tra le parti. Noi abbiamo una tifoseria leggendaria e la vogliamo al nostro fianco”.

IL RAZZISMO

Spalletti ha parlato anche della situazione Lukaku: “Dispiace che accada onestamente. Se vogliamo essere al livello europeo, dobbiamo cambiare qualcosa in Italia”.