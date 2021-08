Le giallorosse tornano a vincere: 2-0 alla Fiorentina. Decisiva Glionna con una doppietta

Martedì 17 Agosto 2021, 20:57

Vince la Roma femminile di Alessandro Spugna. E lo fa contro la Fiorentina di Patrizia Panico nell'amichevole giocata questo pomeriggio al Giulio Onesti. Due a zero per le giallorosse (che si mettono subito alle spalle lo 0-0 contro l'Empoli) che ringraziano Benedetta Glionna, e Rachele Baldi che para un rigore, per la doppietta che ha deciso la partita. L'ex attaccante della Juventus - arrivata in estate nell'operazione che ha fatto fare il percorso inverso ad Agnese Bonfantini - ha spaccato subito la gara. Al secondo minuto infatti la Roma erà già avanti. E Glionna poi l'ha chiusa a inizio ripresa: per lei sono già tre le reti in questo precampionato dopo quella decisiva nella prima amichevole contro il Napoli. Un acquisto che appare proprio azzeccato, visto che sulla corsia di destra nel corso delle ultime stagioni la Roma ha avuto qualche problema. E Bavagnoli spera di averlo risolto. Questa volta non per lei ma per il suo successore. Che ringrazia e continua a lavorare, avendo già trovato un buon feeling con le sue calciatrici.

FUORI GREGGI, ANDRESSA A LAVORO

Giada Greggi ieri non ha preso parte alla partita: per lei infiammazione al tendine rotuleo. Verrà valutata in questi giorni. Spugna spera di averla a disposizione almeno per la prima giornata di campionato. Intanto ieri Andressa Alves ha iniziato la sua preparazione. Come da disposizioni sanitarie, per i prossimi giorni, la centrocampista brasiliana sosterrà delle sedute individuali. E potrà muoversi solamente per lavoro. ll suo percorso sarà casa-Giulio Onesti fino a nuove disposizioni. In attesa anche Borini. Che nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzata.

AMICHEVOLE CON L'ATLETICO MADRID

Venerdì è in programma un'altra amichevole. Di prestigio. La Roma volerà in Spagna per affrontare l'Atletico Madrid. Fischio d'inizio alle 19. Una gara importante per capire, realmente, a cosa può puntare questa Roma. Davanti ci sarà una delle formazioni più quotate del campionato spagnolo. E ci sarà anche una ex: Elena Linari.