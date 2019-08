Lazio, visite mediche per Pavlovic: resterà ancora un anno al Partizan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivederci al prossimo anno. Strahinja Pavlovic, difensore classe 2001 prelevato dal Partizan Belgrado per 5.5 milioni di euro, dovrà aspettare ancora una stagione per vestire la maglia della Lazio. Per il campionato che verrà il calciatore resterà in Serbia. In mattinata è sbarcato a Roma e intorno alle 14 presso la clinica Paideia ha svolto le visite mediche di rito con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. Dopo i test firmerà il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni. Intanto, da Formello arrivano notizie incoraggianti in vista della partita con la Sampdoria, in programma domenica a Marassi. Lazzari e Milinkovic sono recuperati. Leiva, assente nella seduta di ieri per un affaticamento muscolare, ha svolto un lavoro differenziato con il pallone insieme a Caicedo. Simone Inzaghi non vuole correre rischi e a Marassi schiererà uno tra Cataldi e Parolo davanti alla difesa.