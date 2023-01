Lazio, vertice di mercato rimandato. Bonazzoli e Sanabria le piste più calde. Pellegrini in stand-by

Soddisfazione per il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia e confronto, ma nessun vertice di mercato. Dopo il triplice fischio di Lazio-Bologna, come sempre il presidente Lotito è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra e parlare con Sarri. Un discorso più lungo del solito anche per chiarire i fraintendimenti dell’ultimo periodo scaturiti in un comunicato del patron stesso. Ecco spiegato il faccia a faccia col tecnico al quale si è unito solamente in seconda battuta Tare.

Lazio, le parole di Sarri

«Se si parla di sensazioni mie io le dico, ma non ho mancato di rispetto a nessuno, non devo chiarire nulla», ha detto in conferenza stampa Sarri. Ulteriore segnale che il Comandante tira dritto per la sua strada, come confermato anche dalle scelte sul campo non proprio in linea col mercato fatto dal direttore sportivo. Altro che turnover, a parte Maximiano ha giocato praticamente tutta la vecchia guardia. Troppo importante schierare le certezze per passare un turno difficile a detta di Sarri, che nel frattempo non molla con la società per i rinforzi chiesti da tempo.

Mercato, i tre nomi più caldi per i biancocelesti

Nonostante la fumata grigia nel vis a vis con Lotito, Luca Pellegrini resta ancora una pista possibile. Il terzino tornerebbe volentieri nella Capitale, ma per la Lazio è in stand-by. Con l’ennesimo ko di Immobile, nonostante i tre gol nelle ultime tre gare di Felipe Anderson la necessità di un suo vice ha superato quella dell'esterno basso di piede mancino. Sarri preferirebbe schierare il brasiliano nel suo ruolo naturale, magari puntando su un profilo come Bonazzoli della Salernitana. Si era pensato a un possibile scambio con Fares, ma il rientro a sorpresa di Nicola sulla panchina campana non sarà d’aiuto a tal proposito. Il franco-algerino resta l’unica opzione al momento per sbloccare le operazioni in entrata, ma a parte qualche timido interessamento, non si sta muovendo nulla. In caso di difficoltà per Bonazzoli resta calda anche la pista che porta a Sanabria del Torino, nome di Tare che comunque Sarri accetterebbe, e soprattutto più semplice da ottenere in prestito. Tutto in divenire per un colpo in attacco che sarà il tema principale del vertice dei prossimi giorni.