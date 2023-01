Lazio, Lotito proverà ad accontentare Sarri sul mercato: Pellegrini e Bonazzoli le piste più calde

Altro che mercato bloccato per la Lazio. Prima di Natale la chiamata di Lotito a Sarri sembrava aver spento ogni tipo di speranza per eventuali entrate a gennaio. Niente regali quindi? Tutt’altro, e si era capito dalla dichiarazione del patron prima di Capodanno: «Mercato? Vedremo che succede, strada facendo». Strada facendo appunto, il tecnico sembra esser riuscito a convincere ancora il presidente, che intanto ha già iniziato a muoversi in vista di possibili arrivi.

Mercato Lazio, la priorità restano le uscite

Certo è che prima sarà opportuno cedere. Le partenze sono cominciate con Kamenovic. Il serbo è passato ufficialmente in prestito allo Sparta Praga, convinto di rilanciarsi: «Sono venuto con l'obiettivo di giocare più partite possibili. Sono un difensore che è un leader in campo – ha spiegato a Irozhlas – e controlla l'intera difesa. Voglio soprattutto giocare, dare il meglio di me e mostrare la mia forza». Ci spera senza dubbio la Lazio in un riscatto di circa 2,5 milioni che sarebbe linfa per operazioni future in entrata. Nell’immediato invece diventa fondamentale un altro piazzamento come quello di Fares, al momento difficile, per accumulare un risparmio di quasi un milione.

In entrata: da Pellegrini a Bonazzoli, Lotito fa sul serio

Una cifra simile basterebbe al massimo per pagare la metà dell’ingaggio di Pellegrini da qui fine giugno. Il profilo dell’ex giallorosso non è il preferito, ma è un’occasione, magari in prestito biennale, che comunque Sarri accetterebbe per sopperire all’assenza di un terzino di piede mancino. In attacco resta viva anche la pista che porta al vice Immobile, con Bonazzoli che da idea comincia a essere una possibilità concreta, sempre a titolo temporaneo. Sarri dovrà ridimensionare i sogni Parisi e Rafa Silva, ma dopo aver trovato un punto di incontro con Lotito ora attende solamente i fatti, mentre da oggi tornerà a preparare la trasferta di Lecce, esordio ufficiale nel 2023.