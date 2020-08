Lazio, vertice di mercato in vista: Lotito di nuovo ad Auronzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice di mercato in vista.arriva ad Auronzo di Cadore. Si era già visto allo stadio Zandegiacomo l’altro ieri. Aveva salutato la squadra al campo di allenamento e in hotel. Stamane la nuova visita. Il numero uno laziale è arrivato dalla vicina Cortina d’Ampezzo. Più tardi raggiungeranno il ritiro anche il nuovo acquisto, il club manager Angelo Peruzzi e il ds Igli Tare. In serata possibile incontro tra Lotito, Simone Inzaghi e il dirigente albanese. Un’occasione per fare il punto della situazione sulle trattative in entrata e in uscita e per parlare dei rinnovi diCon il tecnico c’è già stato un incontro a giungo. Raggiunta un’intesa di massima. Resta qualche nodo da sciogliere.ENTUSIASMO«Siamo felici di essere qui ad allenarci. Stiamo lavorando bene anche se non è lo stesso senza i tifosi». Parola di«Ogni anno miglioriamo, e aumentiamo l'asticella dei nostri obiettivi. Già nei primi allenamenti vedo i miei compagni motivati e pronti - spiega il portiere albanese -. Con Grigioni lavoriamo bene, so di avere la sua stima, devo continuare a lavorare e migliorare come sempre ho fatto. Giocare da tempo con lo stesso gruppo ci ha aiutato, abbiamo la fiducia del mister e questo in campo si è visto lo scorso anno». Sulla Champions, non ha dubbi: «Sarà un sogno giocarla». Grande entusiasmo anche per l’arrivo di Pepe Reina: «Può dare tanto nello spogliatoio con il suo carattere. Sono felice di averlo qui, ruberò con gli occhi e cercherò di imparare tanto da lui in allenamento. Sarà importante avere un giocatore con la sua esperienza all'interno del nostro gruppo».