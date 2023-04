Provedel, dal Torino al... Torino: contro i granata vuole infrangere altri record con la Lazio

La preparazione alla sfida contro il Torino si avvia verso la conclusione. La Lazio oggi svolgerà anche la rifinitura, ma Sarri ha già detto chiaramente alla sua squadra che sarà vietato abbassare la guardia. Il tecnico ieri ha chiamato tutti a raccolta alla fine dell’allenamento. La corsa Champions al momento vede i biancocelesti in pole al secondo posto, ma d’ora in poi ogni passo falso sarà deleterio. Discorso che varrà doppio con di fronte un avversario ancora imbattuto col club capitolino dalla passata stagione.

Provedel è ormai uno dei punti di forza della Lazio

Motivo in più per Sarri per schierare la Lazio migliore domani sera all’Olimpico, quella che ovviamente tra i pali presenta Provedel. Ormai il portierone “biondo” – come soprannominato dai tifosi – è imprescindibile per il 4-3-3 biancoceleste. Tanti i salvataggi finora in campionato (80), senza dimenticare la grande abilità nel leggere prima le situazioni con 14 uscite vincenti e la tecnica nella prima fase di impostazione che Sarri gli lascia spesso considerando le buone medie di passaggi riusciti a partita tra corti (15,2) e lunghi (8,6), il tutto con una precisione del 77%.

Dal Torino al… Torino: ecco il record all’orizzonte

Si sa però che in primis un portiere deve parare, ma è proprio questo il punto forte di Provedel. In stagione finora ha portato a casa 19 clean sheet, 18 dei quali in, più di tutti. Meglio di lui nei top 5 campionati ha fatto soloa quota 22, ma poco importa per Ivan. La sua annata è stata una continua corsa verso i record e dopo quello individuale di porte inviolate in una stagione di A con la Lazio (18) adesso punta a quello di squadra, 19 appunto, che potrebbe arrivare domani con il Torino. La prima presenza da titolare di Provedel con la Lazio era stata proprio l’andata contro i granata, corrisposta al primo clean sheet. Da lì è iniziata la scalata verso la storia: vietato fermarsi adesso.