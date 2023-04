Sorpresa a Formello. Dopo la corsa di ieri, Immobile oggi si è superato. Il capitano della Lazio sta svolgendo l’intera seduta col il resto del gruppo. Braccio destro coperto da una fascia protettiva (anche la mano è fasciata), ma via libera a tutto, anche ai contrasti. A questo punto la convocazione per il Torino è sicura. Si sta anche valutando qualcosa di più, ma al momento Pedro resta in vantaggio.