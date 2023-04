Lazio, riunione tra i nuovi vertici del settore giovanile. Fabiani: «Impegno costante per migliorarci»

Momento caldo anche per il settore giovanile della Lazio. Ieri nella sala stampa del Centro Sportivo di Formello è andata in scena la prima riunione della nuova dirigenza dopo l’addio di Mauro Bianchessi. Il direttore generale Enrico Lotito, il direttore Angelo Fabiani e il direttore tecnico Alberto Bianchi hanno convocato gli allenatori e i dirigenti del comparto per dare le prime indicazioni sul finale di stagione e sull’organizzazione complessiva.

Le parole di Fabiani

Il primo a prendere parola, come riportato dal sito ufficiale biancoceleste, è stato: «Cercheremo di proseguire nel percorso intrapreso e confidiamo nella collaborazione di tutti, allenatori e dirigenti, per migliorarci, consapevoli delle tante responsabilità, ma consci anche del fatto che potremo contare sul prezioso supporto di figure qualificate e sulle capacità umane e organizzative del direttore generale Enrico Lotito e del direttore tecnico Alberto Bianchi». E ancora: «Il nostro impegno sarà costante, come la nostra presenza su tutti i campi, con l'obiettivo di far emergere il talento dei nostri giovani calciatori, auspicando che i migliori possano in futuro arrivare al calcio professionistico di alto livello. Abbiamo accettato questa nuova sfida con molta umiltà e con spirito di gruppo, credendo fortemente negli obiettivi che ci siamo prefissati».

Le parole di Bianchi e di Rao

Dopodiché è toccato ad Alberto Bianchi: «Abbiamo voluto fortemente un confronto con tutti gli staff per porre le basi affinché i prossimi due mesi di lavoro che coincideranno con la fine dei campionati siano fruttuosi per conoscersi meglio e per instaurare un rapporto costante di condivisione». Ha chiuso gli interventi il direttore della comunicazione, Roberto Rao: «Un'altra pagina importante si sta scrivendo. Una ripartenza per tutti, anche per noi della comunicazione. La nostra attenzione si estenderà gradualmente su tutti i campi, come abbiamo già iniziato a fare, dando seguito a un progetto editoriale che si è avviato negli ultimi mesi grazie al contributo di professionisti del settore come Nvp».