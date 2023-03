Lazio, contro l'AZ senza Immobile. Sarri pensa a cinque cambi di formazione

Altra rifinitura terminata per la Lazio. All'Olimpico contro l'AZ i biancocelesti cercheranno subito di orientare il discorso qualificazione, ma dovranno farlo senza Immobile. Il bomber infatti rischia di saltare tutte le prossime gare prima della sosta, derby compreso. «Ciro Immobile - si legge nel comunicato ufficiale del club - è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso il Paideia International Hospital. Questi ultimi hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero».

Altra tegola per Sarri, che almeno nella rifinitura anti AZ ha ritrovato Casale con tanto di fasciatura al ginocchio sinistro. Il centrale sarà convocato, ma difficilmente si vedrà dal 1'. In base a quanto emerso dal secondo campo di Formello, il tecnico sta pensando a cinque cambi in Conference League. In primis tra i pali tornerà il portiere di coppa, Maximiano. Dinanzi a sé Marusic e Patric dovrebbero essere confermati, mentre scalpitano per una chance Lazzari e Gila per completare il pacchetto. Sulla linea mediana Milinkovic e Luis Alberto sembrano vicini a un'altra gara da titolari, mentre Cataldi è pronto per sostituire Vecino. Infine in attacco col forfait di Immobile, Sarri è intenzionato a puntare sul terzetto leggero con Pedro e Zaccagni sugli esterni e Felipe Anderson falso nueve. Oltre il capitano non si è allenato nemmeno Bertini, impegnato con la Primavera.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Immobile.

Diffidati: Immobile, Zaccagni, Romagnoli, Patric.

Squalificati: -



AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All.: Jansen.

Indisponibili: De Wit, Beukema, Martins Indi, Westerveld.

Diffidati: De Wit, Sugawara.

Squalificati: -