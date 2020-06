Lazio, Wiggins a passeggio con la maglia di Gascoigne

Lacrime a Roma. Sir Bradley Wiggins si lascia andare ad un momento nostalgia sui social. Quattro foto di Lui con la maglia della Lazio del suo idolo Paul Gascoinge. Il vincitore del Tour de France del 2012 (in carriera ha messo in bacheca pure 5 ori olimpici e 6 Mondiali), è diventato tifoso dei biancocelesti proprio per via del talendo inglese che dal 1992 al 1995 ha fatto innamorare tutti i tifosi laziali. Nel 2013, quando si apprestava a partecipare al Giro d’Italia, alloggiò ad Udine nello stesso albergo della Lazio in trasferta. Nella volata scudetto la Lazio potrà contare su un tifoso d'eccellenza.

