Seguire ancora le regole di Ramadani. Agente di Sarri, ma anche di altre occasioni. Non solo in difesa Maksimovic e Nastasic, ora la Lazio prende seriamente in considerazione Jovetic. Svincolato, ha ancora 31 anni, segnato però da due operazioni ai crociati. La prima, nel 2010, non fermò le sue ambizioni, quando il montenegrino era considerato uno dei migliori talenti mondiali. La sua esplosione era avvenuta in quegli anni alla Fiorentina con Prandelli, che oggi lo consiglia ancora a Sarri: «È un giocatore che sa destreggiarsi in attacco in tutti i ruoli. In area ha un senso innato per il gol e vede il gioco per i compagni». Non semplice immaginarlo però come esterno, piuttosto sulla trequarti: «Steven è molto disponibile a sacrificarsi, è disciplinato, ma tende sempre a convergere verso il centro. È difficile che vada sul fondo e crossi». Insomma, il classico numero 10, che costringerebbe Sarri al 4-3-1-2 di Empoli: «Io lo consiglio alla Lazio – chiosa l’ex ct dell’Italia – perché secondo me Jovetic può ancora dare parecchio e ha tanta voglia di rilanciarsi». Non c’è riuscito dopo l’esperienza a Siviglia, né all’Inter nel 2017 né al Monaco perché il crociato lo ha ritormentato dopo nove anni. Jo-Jo ha comunque vinto una Coppa di Lega e una Premier col City. Può portare fantasia, talento ed esperienza ai colori biancocelesti. Anche l’Atalanta ci fa dei pensieri, con Ilicic in uscita fra i nomi di Sarri.

NEW ENTRY

Costa troppo Orsolini, l’ex Felipe si propone, ci sono Grifo del Friburgo e Rony Lopes del Siviglia nella lista degli esterni. In realtà fra questi andrebbe annoverato anche Nuno Tavarez, 21enne portoghese del Benfica, se solo nella sua crescita non fosse stato arretrato di diversi metri. Ora è un terzino sinistro e, a sorpresa, la Lazio lo contende al Napoli, anche se il gioiello ha una clausola rescissoria da 88 milioni. Da capire, a Formello, se a lasciargli il posto sarebbe poi uno fra Lazzari e Marusic oppure addirittura entrambi.

PIANI B

Ieri Tare e Sarri si sono confrontati di nuovo sul mercato degli svincolati eccellenti. A Maurizio sono stati promessi 5 rinforzi, ma ci sono pochi soldi e il mercato va fatto con idee, scambi o prestiti. Per esempio dal Chelsea si lavora ancora a quelli di Kepa e Loftus-Cheek, il nodo sono gli ingaggi mostruosi. Dalla Germania spunta pure Julien Brandt, mezz’ala 25enne dai piedi educati. Nato sulla trequarti, è arretrato a centrocampo negli anni con lo stesso percorso di Luis Alberto con Inzaghi. E solo un’eventuale cessione dello spagnolo della Lazio potrebbe in effetti giustificarne l’acquisto e i costi. Il Dortmund chiede 20 milioni. Sono piuttosto attesi in regia ulteriori sviluppi. Sarri stima Leiva, Tare segue Torreira da mesi, l’Arsenal può ricederlo in prestito a priori.

Martedì 15 Giugno 2021, 07:30