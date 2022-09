Lazio, niente ricorso per Cataldi. Sarri perde Pedro contro il Feyenoord

Antivigilia del match contro il Feyenoord in casa Lazio e come al solito Sarri ha tenuto in campo i suoi per molto tempo. A due giorni dal match quella del Comandante è sempre una full immersion tattica volta a preparare al meglio la sfida seguente. Il tecnico biancoceleste vorrà partire al meglio nel girone F di Europa League dopo quanto accaduto lo scorso anno col Galatasaray. Sarà una Lazio che sicuramente cambierà qualcosa, ma non troppo, proprio perché l’allenatore ci tiene a indirizzare subito le sorti del gruppo e arrivare al primo posto che significa ottavi di finale.

Lazio, Sarri senza Pedro contro il Feyenoord

Senza protrarsi così avanti, Sarri vorrà pensare gara per gara e quindi tutte le energie saranno destinate alla preparazione in ottica Feyenoord. Riscaldamento, poi prove tattiche con palle inattive annesse. Solito lavoro con attenzione al dettaglio per l’allenatore biancoceleste, oggi privo di tre calciatori. Nel reparto difensivo non si è visto Radu a causa dell’influenza. Niente allenamento per Cancellieri che però nella giornata di domani è atteso in gruppo. Gruppo al quale invece non si unirà Pedro, ancora ai box per i fastidi alle caviglie ed è già considerato direttamente per il Verona. Niente Feyenoord perciò per il fedelissimo spagnolo che dovrà guardare da fuori i compagni di squadra. Nel 4-3-3 biancoceleste si rivedrà Maximiano tra i pali. In difesa Hysaj rileverà uno tra Lazzari e Marusic sulla fascia, mentre al centro Casale (col ginocchio sinistro fasciato) e Gila si contenderanno un posto con ogni probabilità accanto a Patric visti i fastidi pregressi al flessore di Romagnoli. A centrocampo Milinkovic potrebbe riposare mentre Cataldi no. Il classe ’94, squalificato in campionato, sarà di nuovo tra i titolari. Ai suoi lati potrebbero spuntarla Luis Alberto e Basic, ma attenzione a Vecino. Infine in attacco, senza Pedro, il rischio di straordinari per Felipe Anderson e Zaccagni resta alto, con Cancellieri che proverà a convincere Sarri nella rifinitura. Al centro del tridente toccherà ovviamente a Immobile. Aggregati alla prima squadra anche Magro, Crespi e il nuovo arrivato Saná Fernandes dalla Primavera.

Lazio, niente ricorso per Cataldi, ecco perché

Intanto la notizia del giorno in casa Lazio è stata la squalifica di Cataldi. Il centrocampista biancoceleste, ammonito contro il Napoli, è stato fermato dal Giudice Sportivo per un turno. Gli ispettori della Procura Federale hanno rilevato un’espressione blasfema proferita dal classe ’94 nell’androne antistante gli spogliatoi dell'Olimpico. Una decisione che ha lasciato perplessa la società biancoceleste (multato per 10mila euro per i cori contro i tifosi del partenopei). Quest’ultimo però non procederà con il ricorso d’urgenza perché non ha a disposizione una prova televisiva che scagioni Cataldi. Altro colpo duro alla club capitolino che ora si chiede per quale motivo la stessa attenzione alle parole dei calciatori non venga messa anche in campo.