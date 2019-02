Lazio, Romulo: «Che esordio». Cataldi: «Avanti tutti uniti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lazio, Romulo: «Esordio positivo». Cataldi: «Avanti così»C’è entusiasmo a Formello dopo la vittoria con l’Empoli. Un altro successo di misura dopo quello contro il Frosinone. «Tutte le partite sono difficili, ma abbiamo portato a casa i tre punti» sottolinea Francesco Acerbi su Instagram. Un concetto ribadito sui social anche da Berisha, che però all’Olimpico, alla prima da titolare, non ha brillato: «Vittoria importante». Danilo Cataldi, invece, centrocampista classe ‘94, entrato nel finale del match per daee una mano alla squadra in un momento di difficoltà, esalta il gruppo: «Avanti così tutti uniti». Gioia personale per Romulo: «Esordio non facile, ma i compagni mi hanno aiutato a renderlo più tranquillo».TESTA AL SIVIGLIAIntanto, in mattinata sono ripresi gli allenamenti. Seduta di scarico per i protagonisti scesi in campo contro toscani, allenamento normale per chi è subentrato o è rimasto a riposo. Simone Inzaghi è già proiettato all’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Siviglia, in programma giovedì prossimo all’Olimpico. Il tecnico è convinto di recuperare Luis Alberto e Immobile, alle prese con degli affaticamenti muscolari. Nel pomeriggio controlli in Paideia per Caicedo e Milinkovic.