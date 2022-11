Lazio, Romero compie 18 anni e il regalo arriva dalla società: già pronto il rinnovo

Non finiscono i festeggiamenti in casa Lazio. Due giorni fa la nascita di Thiago, figlio di Zaccagni, ieri quella di Irina, figlia di Milinkovic, mentre oggi tocca a un compleanno. Il più piccolo del gruppo infatti compie 18 anni. Si tratta ovviamente di Luka Romero, il talentino che diventa finalmente maggiorenne. Una data spartiacque quella odierna, con l’ex Maiorca che potrà finalmente firmare il suo primo contatto da “grande”.

Romero fa già rima con record

È terminata l’attesa di Luka, così come quella di Lotito, pronto a blindarlo. L’argentino nato in Messico e cresciuto in Spagna per il patron avrà ancora molto da dire nella Capitale. «È, e sarà, il futuro del club», ha detto a più riprese il presidente e ora manca solo la firma del 2004. Nessuno nato nel suo anno finora ha segnato in Serie A. È già l’uomo dei record il piccolo Romero, lo straniero più giovane a segnare con la maglia della Lazio (17 anni e 357 giorni). Luka ha anticipato pure Dybala nel massimo campionato, mentre nella storia dei biancocelesti solo Alessandro Capponi ci ha messo meno tempo a mettere la sua firma in un match (17 anni e 129 giorni).

La proposta di rinnovo

Il più giovane a esordire in Liga (15 anni e 219 giorni), così come il più veloce in Serie A con la Lazio (16 anni, 9 mesi e 10 giorni). In poche parole Romero va più veloce anche del tempo e dopo il primo gol con la maglia biancoceleste ora la società è pronta regalargli il rinnovo per i suoi 18 anni. C’era già un accordo tra Sarri e Lotito: 10 partite quest’anno e 20 il prossimo. Un’idea che qualche settimana fa sembrava utopia, ma che il gioiellino argentino ha reso realtà da Rotterdam in poi regalando i tre punti contro il Monza e giocando per la prima volta da titolare contro la Juventus all'Allianz. Luka non vuole più fermarsi e la Lazio ha pronto un rinnovo di almeno altri tre anni al doppio dello stipendio (da 400 a 800mila euro). Il futuro è adesso.