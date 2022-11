Lazio, si rivede Fares in gruppo. Nessuna lesione per Lazzari, mentre Patric vola in Spagna

A Formello si riprende a lavorare, ma si sente che c’è un’aria diversa. Niente tattica, niente fretta per preparare il prossimo match. D’altronde per vedere la Lazio di nuovo in campo a livello ufficiale bisogna attendere ormai il 4 gennaio con la trasferta di Lecce. Prima per Sarri sarà opportuno per far recuperare gli acciaccati delle ultime settimane e poi svolgere una mini preparazione che avverrà nel mese di dicembre.

Ecco chi è partito con le Nazionali

Prima ci sarà da completare una settimana dove l’obiettivo per chi è rimasto a Formello sarà staccare la spina assieme a chi è partito con le Nazionali che non hanno ottenuto il pass per il Mondiale. Si tratta di Provedel con l’Italia, Cancellieri con gli azzurri u21, Hysaj con l’Albania, Marusic col Montenegro, Gila con la Spagna u21 e infine a sorpresa Adamonis con la Lituania. Una scelta di Sarri quest’ultima: «Abbiamo deciso di proseguire fino al 19 perché abbiamo diversi giocatori in Nazionale fino a quel punto. Poi facciamo dieci giorni di stop e riprendiamo a fine novembre (il 30 con le visite, ndr) per fare un’altra mini preparazione». Mini preparazione alla quale non si aggregheranno fin da subito i reduci dal Mondiale, ovvero Milinkovic con la Serbia e Vecino con l’Uruguay.

Sorpresa Fares in allenamento

Tornando a ciò che ha detto il campo, il programma odierno è stato il seguente: forza, lavoro atletico e infine partitella a campo ridotto. La sorpresa più grande è stata la presenza di Fares in gruppo per la prima volta dopo il recupero dalla rottura del legamento crociato del ginocchio destro avvenuta a gennaio. Sarà lui il terzino sinistro tanto richiesto da Sarri? In attesa di capirlo, il franco-algerino ha svolto tutta la seduta con i compagni. Molto attivo Luis Alberto sul quale c’era qualche dubbio alla vigilia. Aggregati infine anche il giovane portiere Renzetti dall’under 17 e Floriani Mussolini dalla Primavera.

Immobile e Lazzari corrono, Patric vola in Spagna

Non si sono allenati con la squadra chiaramente tutti gli acciaccati recenti. Patric a causa delle infiammazioni alle ginocchia è volato in Spagna per curarsi. Palestra per Zaccagni, reduce dalla nascita del primogenito Thiago. Nessuna lesione per l’ex Hellas al polpaccio, così come per Lazzari. L’ex Spal oggi si è diviso tra le strutture interne e il campo. Stesso discorso per Immobile con tanto di scarpini dopo aver rilasciato un’intervista a Rai Gulp. Nessuno degli infortunati è previsto in gruppo entro questa settimana. Intanto a Formello c'è attesa per un altro vertice tra Sarri, Lotito e Tare sui piani del club, tra mercato e una destinazione per il ritiro che sembra prendere sempre di più le sembianze del centro sportivo biancoceleste.