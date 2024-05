Genoa-Bologna: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La trentottesima giornata di Serie A vede il Genoa affrontare il Bologna in una partita che vale solo per le statistiche del campionato. Né i liguri, né gli emiliani possono ottenere di più con una vittoria con gli obiettivi che sono stati già raggiunti da tempo. Retegui e compagni hanno ottenuto la salvezza qulche giornata fa, mentre Thiago Motta ha portato il capoluogo di nuovo in Champions League dopo sessanta anni dall'ultima volta. A seguire con grande attenzione la partita sono i tifosi della Roma e dell'Atalanta. In caso il Bologna perdesse, allora i bergamaschi potrebbero superarli in classifica. Se poi dovesse arrivare la vittoria dell'Europa League allora i giallorossi rimarrebbero fuori dalla Champions League.

