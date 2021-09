Diretta Lazio-Roma alle 18, formazioni ufficiali: Sarri lancia Marusic sulla fascia destra, Mou recupera Viña

Domenica 26 Settembre 2021, 12:01 - Ultimo aggiornamento: 17:23

Il 26 settembre, a Roma, è finalmente arrivato. E con lui: il derby della Capitale. Magari non il più determinante per la classifica (in altre stagioni, quest'anno ancora non si sa), magari non il più tecnicamente spettacolare (in certe occasioni, quest'anno ancora non si sa), magari non il più tattico, ma sicuramente il più atteso. Perché, a Roma, alla fine, è derby tutto l'anno, tra sfottò e ansie. E poi, è dal 26 gennaio del 2020, venti mesi e una vita fa quasi, che la stracittadina non si vive allo stadio. E quindi, tutto è pronto all'Olimpico per incitare Lazio e Roma (e ne sanno qualcosa i 30mila tifosi che animeranno curve, distinti con cori e bandiere - 30mila perché di più non si può), per vedere gli uomini di Maurizio Sarri e José Mourinho, al battesimo del fuoco entrambi in un derby capitolino, darsi battaglia. Tutto è pronto. E che sia una festa, con gol e magie per le formazioni che scenderanno in campo, e una liberazione per chi sarà sugli spalti. E nulla più. Che vinca il migliore.

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-ROMA

Lazio-Roma, le formazioni ufficiali del derby della Capitale

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham. All. José Mourinho

Dove vederla in streaming e in tv

Lazio-Roma è un'esclusiva Dazn, e quindi sarà visibile solo sui canali ufficiali dell'emittente britannica. In particolare, l'incontro sarà fruibile sul sito ufficiale da personal computer, oppure sull'app ufficiale se lo si desidera guardare da device mobile (smartphone, tablet, ecc.). L'ultima alternativa consiste nello scaricare sempre l'app dal proprio televisore (a patto che sia una smart tv) per gustarsi la partita comodamente dal proprio divano di casa.