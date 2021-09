Zaniolo e il doppio gestaccio ai tifosi della Lazio al derby: dalla multa alla squalifica, cosa rischia

Lunedì 27 Settembre 2021, 07:22 - Ultimo aggiornamento: 11:57

Nicolò Zaniolo nel centro del mirino: è lui il protagonista - o comunque uno dei protagonisti - del derby Lazio-Roma, finito 3-2. Prima il rigore non fischiato (e la Lazio che nella stessa azione segna il 2-0 con l'ex Pedro) poi il rigore invece assegnato (che riapre la partita). Infine, e qui partono le polemiche, l'uscita dal campo e lo sguardo rivolto verso la Monte Mario: la mano sulle parti intime e la provocazione verso i tifosi laziale.Zaniolo, si sa, viene da 2 anni durissimi: doppio infortunio alle ginocchia, due operazioni, un recupero durissimo e lungo. Ora è tornato in campo - non ancora al 100% - e Mourinho l'ha messo al centro del suo progetto. Gioca sempre, titolare. Gli manca il gol, molto.

APPROFONDIMENTI SPORT Video DERBY Lazio-Roma, la festa restituita alla Capitale SPORT Lazio-Roma 3-2, il videocommento di Ugo Trani DERBY DI ROMA Lazio-Roma 3-2, le pagelle: Felipe Anderson imprendibile (7.5),... LE PAROLE Lazio-Roma, Mourinho: «Arbitro Guida e Var Irrati non... SPORT Lazio-Roma, le coreografie dei tifosi all'Olimpico SERIE A Lazio-Roma, le foto del derby della Capitale SERIE A Derby, cori e festa dei tifosi della Lazio a Ponte Milvio prima... SERIE A Lazio-Roma 3-2, Sarri: «Una delle partite più... LA STORIA Lazio, il gesto di Lotito: la società rimborsa i... IL COMMENTO Lazio-Roma 3-2, il primo derby è di Sarri. Decidono le...

Spesso anche quello strappo in campo che era suo marchio di fabbrica. Ci sta che sia nervoso, è giovane: ma certo il gesto di ieri è da condannare. Non proprio signorile, ecco. Lo sfottò nel derby è un classico.

Lazio-Roma 3-2, le pagelle: Felipe Anderson imprendibile (7.5), serataccia Mancini (4.5)

Si è visto di tutto nella Capitale. «Ha mostrato i genitali e il dito medio», «delicatissimo», «un signore» i commenti sui social. Anche la showgirl Anna Falchi ha ripreso la scena e l'ha poi messa nelle sue storie su Instagram. Le accuse e le polemiche, oggi, non mancheranno.

Dalla multa alla squalifica: deciderà il giudice sportivo

La reazione di Nicolò Zaniolo è stata già vista e messa a referto dagli ispettori della procura federale. A decidere sull'episodio sarà dunque il giudice sportivo della serie A: si va da una semplice multa a una squalifica