Lazio, record amaro: prima per i tiri verso la porta, nona per i gol fatti

Tanti tiri, pochi gol. La Lazio ha un primato che fa rabbia. Sono 75 le bordate partite verso la porta avversaria da parte dei biancocelesti, di cui 48 nello specchio e appena 7 i gol segnati. Senza contare i sei pali colpiti. Insomma, tra sfortuna e atteggiamento la Lazio non segna ed è in vetta alla classifica solo per i tiri effettuati. Un record amaro, dopo le prime cinque giornate di campionato, pagato a caro prezzo in termini di risultati: su tutti il derby con la Roma, la Spal e l’Inter. La Lazio crea, fa gioco, ma non concretizza. Un difetto già visto lo scorso anno, ma Inzaghi ha tutto il tempo per porre rimedio, puntando al quarto posto. Per gol fatti la Lazio è nona nella classifica della Serie A insieme a Bologna e Genoa, mentre guida quella delle conclusioni davanti all’Atlanta, a quota 73 tiri e nona per numero di reti realizzate. Intanto, la squadra di Inzaghi si è allenata a Formello in mattinata in vista del match di domenica con il Genoa. Avanti con il 3-5-2 con Immobile in attacco, schierato dal primo minuto dopo l'esclusione di San Siro con uno tra Correa e Caicedo.