Lazio, questione stipendi: riunione tra Lotito e giocatori a Formello

Tutti a rapporto nel centro sportivo di Formello. Il presidente Claudio Lotito convoca la squadra per la questione relativa al taglio degli stipendi. Un confronto anche abbastanza acceso,secondo SportMediaset, tra i giocatori e il numero uno biancoceleste, che avrebbe ribadito l'intenzione di attuare le linee guida votate in Lega da 20 club. Quali? Taglio di due mesi di stipendio (marzo e aprile), che potrebbero arrivare a quattro in caso di non ripartenza del campionato. Motivo per cui finora tutte le società hanno parlato di allenamenti individuali "facoltativi". Qualcuno, intanto, assicura che gli stipendi non verranno tagliati, ma «verranno spalmati e pagati il prossimo anno». Una soluzione che non scontenterebbe i giocatori. Ultimo aggiornamento: 23:08

