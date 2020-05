© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di novità sulla ripresa del campionato, in casa Lazio tiene banco la questione stipendi. Ieri, intorno alle 18, nel cento sportivo di Formello è andato in scena un confronto a Formello tra il presidente Claudio Lotito e i giocatori. Una riunione nel pieno rispetto delle norme per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. I giocatori, rappresentanti da Parolo, che al momento fa le veci del capitano Lulic (volato in Svizzera a febbraio per un problema alla caviglia), sono stati convocati nel quarti generale per oltre due ore. Qualcuno riferisce di un confronto abbastanza acceso. Motivo? Il presidente avrebbe ribadito di voler applicare le linee guida, votate in Lega, che prevedono il taglio delle mensilità di marzo e aprile. Senza contare che a queste potrebbero aggiungersi quelle di maggio e giugno in caso di mancata ripartenza del campionato. Uno scenario che avrebbe lasciato perplessi gli atleti, soprattutto gli stranieri, rimasti a Roma nel pieno dell’emergenza sanitaria, accontentando le richieste del club. Per risolvere la questione servirà un’altra riunione. Intanto, fonti vicine alla società assicurano gli ingaggi potrebbero essere “spalmati” e pagati nella prossima stagione. Una soluzione difficile da applicare ai giocatori in partenza in sede di mercato.