Giovedì 1 Settembre 2022, 11:47 - Ultimo aggiornamento: 11:52

Per quanto per 92 minuti abbia assaporato la vittoria e la conferma del primo posto in classifica, alla fine la Lazio ha dovuto accontentarsi solo di un pareggio contro la Sampdoria. Gabbiadini nei minuti di recupero ha infatti fissato il punteggio sull’1-1 dopo il solito gol di Immobile a Marassi. Per Sarri si è trattato comunque di un bicchiere mezzo pieno visto che la sua squadra ha dominato il match per larghi tratti, ma resta il fatto che ancora una volta arriva lo stop in trasferta e soprattutto dopo una grande prestazione.

Lazio, assist da favola per Milinkovic: Sergente dietro solo a Neymar e Messi nei top 5 campionati

E pensare che la sfida era cominciata benissimo col gol di Immobile al 21’ viziato da un assist di Milinkovic da far impazzire. Palla filtrante di Romagnoli per il serbo che si libera bene e con un colpo di tacco di prima intenzione lancia il compagno di squadra verso Audero. In un solo tocco beffata l’intera retroguardia della Samp con Immobile che gli riesce a dire solamente «Mamma mia» per il fantastico gesto tecnico. Non sarà una novità per Sergej, ma ogni volta inventa colpi impensabili. L’ultimo assist volante di tacco era arrivato a Salerno lo scorso anno, come al solito per Immobile. Sono loro la coppia perfetta in casa Lazio. Un asse vincente in 7 casi l’anno scorso e già in due in questo 2022/23. In mezzo Sergej ci ha messo pure il lancio per l’1-0 di Felipe Anderson contro l’Inter. Quattro partite, tre assist. Milinkovic già vola in questa speciale classifica, ma non solo in Italia. Meglio di lui nei top 5 campionati europei fa solo Neymar e Messi con sei e quattro passaggi decisivi per i compagni del Psg. A tre ci sono anche De Bruyne e Harrison in Premier League, e Joao Felix in Liga.

Lazio: Milinkovic di nuovo verso la permanenza, ma per il rinnovo...

Tanto per cambiare numeri da élite per Sergej che anche quest’estate resterà alla Lazio. La sessione che si sta per concludere è stata probabilmente quella col rischio più alto per il numero 21, ma alla fine né Psg, Arsenal, United e Juventus hanno cercato l’affondo. Gli interessamenti ci sono stati, ma dopo questi ultimi nulla di fatto. L’agente Kezman era convinto di portare un’offerta entro la fine del mercato, eppure si è dovuto ricredere. A meno di clamorose sorprese non ci saranno novità per Sergej, che nei prossimi mesi verrà nuovamente pressato dal presidente Lotito. Quest’ultimo proverà a convincerlo a rinnovare a oltre 4 milioni di euro, ma al momento per il campione serbo viene prima il campo. Con l’entourage il rapporto resta buono e i colloqui saranno aperti nelle prossime settimane, ma non sarà semplice arrivare all’obiettivo con il contratto in scadenza nel 2024.