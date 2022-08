Diretta Sampdoria-Lazio alle 18.30, le formazioni ufficiali: Luis Alberto dal 1'. Giampaolo si affida a Quagliarella

Dopo il successo per 3-1 contro l'Inter, i biancocelesti di Maurizio Sarri fanno visita ai blucerchiati nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie A. La Lazio cerca la prima vittoria in trasferta dopo il pareggio a reti inviolate di Torino e per farlo punterà su Ciro Immobile: l'attaccante ha segnato 14 volte contro gli avversari odierni. La Sampdoria punta a riscattare un avvio di stagione deludente che ha portato ad un acceso confronto societario: un solo punto (prezioso, contro la Juventus), in tre gare (con un doloroso 4-0 a Salerno) ma zero gol all'attivo. La squadra di Giampaolo è infatti l'unica a non aver ancora segnato e punta a ritrovare la rete con diverse novità in formazione. Gara in programma alle ore 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali e gli ultimi aggiornamenti in attesa del fischio d'inizio

Segui qui l'incontro in diretta

Ore 17:58 Squadre in campo per il riscaldamento al Ferraris

Curiosità: La Lazio ha ottenuto 7 punti dopo tre giornate, nelle ultime 22 stagioni di Serie A solo una volta i biancocelesti hanno guadagnato almeno 10 punti dopo le prime quattro partite stagionali nel torneo (10 nel 2017/18).



Le formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Verre; Quagliarella.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Dove vedere Sampdoria-Lazio in tv e streaming

Sampdoria-Lazio è in programma alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L'incontro sarà visibile in diretta sui canali DAZN e in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.