Lazio-Monza, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Lazio-Monza chiude la quattordicesima giornata di Serie A. I biancocelesti vengono dal derby vinto per 1-0 e cercano il secondo successo consecutivo per agganciare il Milan al secondo posto. Gli ospiti sono tornati alla vittoria dopo 3 KO consecutivi battendo il Verona per 2-0. Sarri sarà costretto a fare a meno di Mattia Zaccagni per un trauma distrattivo al polpaccio destro, si ferma anche Patric. A centrocampo, rientra dalla squalifica Milinkovic Savic. In attacco conferma per Felipe Anderson. Palladino non avrà a disposizione Sensi il cui posto dovrebbe essere preso da Bondo. Una curiosità: le ultime 10 reti del Monza in Serie A sono state realizzate da nove calciatori diversi.



Le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marlon, Carlos Augusto; Birindelli, Pessina, Rovella, Bondo, D’Alessandro; Caprari, Petagna.

Dove vedere Lazio-Monza in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. Il match sarà visibile anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 214) Sky Sport (numero 251 satellite). La diretta testuale su ilmessaggero.it